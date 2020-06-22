В Красноярске из-за массовой аварии на Коммунальном мосту центр города встал в пробку

22 Июнь 2020 2020-06-22T17:43:42+03:00

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В Красноярске сегодня, 22 июня, в вечерний час пик центр города встал в пробку. Невозможно было проехать по Маркса и Вейнбаума на Коммунальный мост. Очевидцы жаловались – пришлось стоять по полчаса, чтобы преодолеть сравнительно небольшой участок. Причина пробки – авария на мосту в направлении от левого берега к острову Отдыха.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/786391" frameborder="0"></iframe> Красноярск, Коммунальный мост 22.06.2020 ЧП Красноярск.

Сам момент аварии попал на видеорегистратор очевидцев, а затем – в паблик «ЧП Красноярск». На видео редкий поток автомобилей движется по мосту. Неожиданно на крайней правой полосе, предназначенной для движения автобусов, появляется иномарка и на большой скорости мчится вперед. Водитель не успевает среагировать, когда впереди на выделенную полосы заворачивает другой автомобиль. В результате три иномарки почти полностью перегородили движение в сторону правого берега. Есть информация, что виновник аварии не имеет водительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU