В Красноярске из-за массовой аварии на Коммунальном мосту центр города встал в пробку
В Красноярске сегодня, 22 июня, в вечерний час пик центр города встал в пробку. Невозможно было проехать по Маркса и Вейнбаума на Коммунальный мост. Очевидцы жаловались – пришлось стоять по полчаса, чтобы преодолеть сравнительно небольшой участок. Причина пробки – авария на мосту в направлении от левого берега к острову Отдыха.
Красноярск, Коммунальный мост 22.06.2020 ЧП Красноярск.
Сам момент аварии попал на видеорегистратор очевидцев, а затем – в паблик «ЧП Красноярск». На видео редкий поток автомобилей движется по мосту. Неожиданно на крайней правой полосе, предназначенной для движения автобусов, появляется иномарка и на большой скорости мчится вперед. Водитель не успевает среагировать, когда впереди на выделенную полосы заворачивает другой автомобиль. В результате три иномарки почти полностью перегородили движение в сторону правого берега. Есть информация, что виновник аварии не имеет водительских прав.
ИСТОЧНИК KP.RU