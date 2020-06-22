2020-06-22T16:26:31+03:00
Происшествия

В Красноярске на Высотной столкнулись легковушка, микроавтобус, маршрутка и автокран

Есть пострадавшие – пассажирка автобуса
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске на Высотной столкнулись легковушка, микроавтобус, маршрутка и автокран. Фото: пресс-служба ГИБДД городаВ Красноярске на Высотной столкнулись легковушка, микроавтобус, маршрутка и автокран. Фото: пресс-служба ГИБДД города
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В Красноярске на улице Высотной сегодня, 22 июня, произошла массовая авария с участием четырех автомобилей. Предварительные подробности «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили в пресс-службе ГИБДД города.

Около 14 часов дня в районе автомойки (на перекрестке улиц Высотной, Гусарова и Тотмина) остановились, ожидая своего сигнала светофора автомобиль «Субару», за ним «УАЗ» и автобус 38-го маршрута. Немного погодя водитель автокрана не рассчитал скорость и расстояние и врезался сзади в автобус. Маршрутка покатилась и врезалась в «УАЗ», а тот – уже в иномарку.

Получилась вереница разбитой техники с пострадавшими. Пассажирка автобуса, стоявшая в задней части салона, упала и травмировалась, ей понадобилась медицинская помощь. На месте несколько часов работали дорожные полицейские, устанавливая все обстоятельства произошедшего. На месте, говорят очевидцы, скопилась небольшая пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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