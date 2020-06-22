2020-06-22T15:35:23+03:00
Происшествия

В Хакасии женщина застала своего сожителя в момент преступления

Он совращал свою 11-летнюю дочь
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии женщина застала своего сожителя в момент преступленияВ Хакасии женщина застала своего сожителя в момент преступленияФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хакасии женщина застала своего сожителя в момент преступления и заявила на него в полицию. Теперь этим делом занимается следственный комитет, ведь потерпевшей стороной является несовершеннолетняя девочка. Вот что рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Вечером 19 июня 2020 года 31-летний подозреваемый находился во дворе своего дома вместе с 11-летней дочерью. Используя беспомощное состояние ребенка, совершил иные действия сексуального характера. В этот момент домой и вернулась супруга подозреваемого.

В настоящее время он задержан, ему уже предъявлено обвинение. Однако свою вину мужчина не признает. По ходатайству следствия он взят под стражу. Кроме того, следствию предстоит установить причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Добавим, что закон предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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