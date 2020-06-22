2020-06-22T15:02:43+03:00
Общество

Tele2 предлагает красноярским клиентам больше пиццы

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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил совместную акцию с доставкой flyfoods.ru сети ресторанов Berrywood Family в рамках программы лояльности «Больше». При заказе на сумму от 500 рублей абоненты Tele2 получат пиццу в подарок.

Для этого достаточно быть клиентом Tele2, зайти в программу лояльности «Больше» через сайт или мобильное приложение «Мой Tele2» и, выбрав предложение в категории «Еда», нажать на кнопку «Активировать». Полученный в SMS промокод нужно ввести на сайте онлайн-ресторана flyfoods.ru. При заказе на сумму от 500 руб. клиент получит в подарок пиццу «Карбонара». Один клиент Tele2 может получить один код в день. Акция действует до 30 июня 2020 года с воскресенья по четверг и распространяется только на доставку.

Клиенты Tele2 также могут воспользоваться услугой бесконтактной доставки пиццы. Для этого нужно в комментарии к заказу прописать условие бесконтактной доставки и оплатить заказ на сайте.

Программа лояльности «Больше» рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные скидки от партнеров. Категории акций программы охватывают самые разные сферы жизни, от путешествий и развлечений до шопинга и саморазвития.

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