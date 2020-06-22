2020-06-22T15:11:48+03:00
Происшествия

Избил санитар? В Красноярске в больнице умер доставленный из спецприемника мужчина

Следствие полагает, что мужчину избили в больнице[эксклюзив kp.ru]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске в больнице умер доставленный из спецприемника мужчинаВ Красноярске в больнице умер доставленный из спецприемника мужчинаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярской больнице скончался доставленный из спецприемника мужчина. Произошло это еще 29 марта этого года. Сейчас делом занимаются следователи. Как сообщил «Комсомольской правде»-Красноярск собственный источник, 32-летний мужчина был подвергнут административному аресту и находился в Красноярском наркологическом диспансере на Комбайностроителей.

Предварительно известно, что ночью 29 марта ему стало плохо, понадобилась медицинская помощь и его перевели в отделение неотложной помощи наркодиспансера. Но к утру его состояние ухудшилось, мужчину отправили в больницу скорой медицинской помощи. Несмотря на усилия врачей к вечеру он скончался.

После экспертизы стало известно, что причиной смерти стала закрытая тупая травма органов брюшной полости и последовавший за этим геморрагический шок тяжелой степени. У следствия есть подозрение, что мужчину досмерти избил санитар наркодиспансера, ранее уже судимый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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