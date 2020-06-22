В Красноярске вынесли приговор бывшему высокопоставленному полицейскому
В Красноярске вынесли приговор бывшему высокопоставленному полицейскому. Речь идет об экс-заместителе начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю. Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий, что повлекло за собой нарушение интересов государства с причинением тяжких последствий (пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ).
Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в конце 2012 года бывший замначальника МВД региона подписал акты приемки выполненных работ по строительству изолятора временного содержания в Норильске. Хотя на самом деле эти работы не были выполнены.
Подрядчику со счета МВД было перечислено более 200 тысяч рублей. Получив их, подрядчик ушел с объекта. Изолятор временного содержания в Норильске до настоящего времени не построен, ущерб, причиненный ГУ МВД России по Красноярскому краю, не возмещен.
Решение суда – 5 лет лишения свободы условно. Однако у сторон есть время, чтобы его обжаловать.
ИСТОЧНИК KP.RU