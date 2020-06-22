2020-06-22T12:31:19+03:00
Происшествия

На Камчатке после крушения катера пропали два жителя Красноярского края

Родственники переживают, что поиски могут прекратить
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На Камчатке после крушения катера пропали два жителя Красноярского края. Фото: ТВК КрасноярскНа Камчатке после крушения катера пропали два жителя Красноярского края. Фото: ТВК Красноярск
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На Камчатке после крушения катера «Тихий» пропали два жителя Красноярского края. ЧП произошло в ночь с 13 на 14 июня в Авачинской бухте. На катере было 4 человека, два парня – уроженцы Минусинского района. Известно, что судно перевозило груз. Его обнаружили в 40 километрах от берега, перевернутым. Но людей и спасательного плота там не было, сообщает «ТВК Красноярск».

На владельца судна завели уголовное дело по статье за нарушение правил безопасности. Следователи выясняют, что же там произошло. Спасатели уже осмотрели около 500 километров акватории и прибрежной полосы Авачинского залива.

Родственники пропавших сейчас переживают: им поздно сообщили о случившемся – на третий день. К тому же они считают, что недостаточно сил и средств брошено на поиски – всего два катера и квадрокоптер. Этого мало на огромную Авачинскую бухту. Кроме того через 6 дней МЧС может прекратить поиски пропавших, считают они.

ИСТОЧНИК KP.RU

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