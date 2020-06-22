2020-06-22T11:20:35+03:00
Происшествия

В Красноярске задержали мужчину, который 16 лет назад утопил в луже своего приятеля

Преступление произошло в Иркутской области
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске задержали мужчину, который 16 лет назад утопил в луже своего приятеляВ Красноярске задержали мужчину, который 16 лет назад утопил в луже своего приятеляФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске задержали мужчину, который, предположительно, 16 лет назад убил своего друга. Преступление произошло весной 2004 года в селе Подволошино Катангского района Иркутской области. Сначала без вести пропал один из местных жителей. Удалось узнать, что последним его видел приятель, который ушел на охоту и не вернулся.

В ходе следствия у сыщиков не осталось сомнения в том, что мужчину убили. Его скелетированные останки нашли в мае 2020 года на одном из участков в селе. Участок этот ранее принадлежал тому самому охотнику, исчезнувшему после убийства.

57-летнего приятеля убитого объявили в розыск. Обнаружить и задержать его удалось в Красноярске, сообщает Newslab.ru со ссылкой на пресс-службу полиции Иркутской области. Подозреваемый сознался, что подрался с другом, уронил его в лужу, наступил на голову и держал так, пока тот не переставал подавать признаки жизни. А затем закопал тело в гараже и скрылся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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