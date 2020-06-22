2020-06-22T09:37:32+03:00
Происшествия

В Канске дед увел внучку на вечернюю прогулку: искала вся полиция города

Они даже не подозревали, что дома волнуются
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Канске дед увел внучку на вечернюю прогулку: искала вся полиция городаВ Канске дед увел внучку на вечернюю прогулку: искала вся полиция городаФото: Мария ЛЕНЦ
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Накануне в Канске по тревоге были подняты все дежурные наряды полиции: пропали 66-летний мужчина и его 4-летняя внучка. Ушли гулять около 6 часов вечера, сказали, что недалеко и недолго. А прошло три часа – их нет, родные заволновались. Пытались найти сами, но безрезультатно. Проблема была в том, что пожилой мужчина не взял с собой сотовый телефон. И тогда родственники вызвали полицию.

- На поиски пропавших были ориентированы все дежурные наряды полиции, подключены сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних и уголовного розыска, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.

Обследовали сначала ту часть города, где живут пропавшие. Потом расширили радиус поисков в центре города, проверяли любую информацию, которая могла быть полезна.

Прошло всего полчаса, как стало известно: нашлись. Пенсионера с ребенком увидели возле железнодорожного вокзала. Мужчина потом рассказал, что они так увлеклись совместной прогулкой, что не обратили внимания на время. Им и в голову не пришло, что родные будут так переживать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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