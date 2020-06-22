22 Июнь 2020 2020-06-22T09:08:00+03:00

В Красноярске люди в штатском проверяют соблюдение коронавирусных мер в магазинах Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярске сотрудники администраций районов проверяют соблюдение коронавирусных мер в организациях, на предприятиях и в торговых точках. В первую очередь масочного режима. В Октябрьском районе, к примеру, уже проверено 790 таких мест. Проинспектировали 634 продовольственных магазина, побывали в 51 парикмахерской, заглянули в 104 магазина розничной торговли и одну химчистку.

В ходе рейдов были отмечены нарушения. Чаще всего не соблюдаются временные интервалы между приемом посетителей, отсутствуют приборы для обеззараживания воздуха, не соблюдается масочный режим. Предпринимателям выдали 48 предписаний об устранении нарушений.

По словам главы Октябрьского района Геннадия Гартмана, статистика показывает, что заболевает в три раза больше людей, чем выздоравливает. Снизить заболеваемость можно только сообща, в том числе, если предприниматели будут соблюдать все необходимые меры.

ИСТОЧНИК KP.RU