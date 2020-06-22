В Красноярском крае из-за сильных дождей вновь топит села

22 Июнь 2020 2020-06-22T08:22:46+03:00

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В Красноярском крае из-за сильных дождей вновь топит населенные пункты. На сей раз информация поступила из Козульского района. Там из-за дождевого паводка поднялся уровень воды в реке Большой Кемчуг. В районе поселка Большой Кемчуг уровень воды составляет 442 сантиметра. Уже подтоплено три приусадебных участка на одной из улиц. Жилым домам повезло – вода не дошла до них. В МЧС сообщили со ссылкой на местную Единую дежурно-диспетчерскую службы, что набережная находится в пойме реки, дома на возвышенности.

Предупреждение о сильных осадках были еще в минувшую пятницу. В этом сезоне из-за осадков уже пострадали южные района края, приходилось вводить локальные режимы ЧП в Ермаковском, Партизанском, Манском и Курагинским районах. В настоящее время ситуация там стабилизировалась. Добавим, что есть предупреждения по южным районам Хакасии, там ожидается подъем уровня воды в реке Абакан, которая впадает в Енисей.

ИСТОЧНИК KP.RU