2020-06-22T06:38:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Минздрав Красноярского края прокомментировал заражение коронавирусом в Северо-Енисейской больнице

Две медсестры подхватили инфекцию внутри семьи
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Минздрав Красноярского края прокомментировал заражение коронавирусом в Северо-Енисейской больницеМинздрав Красноярского края прокомментировал заражение коронавирусом в Северо-Енисейской больницеФото: Мария ЛЕНЦ
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Министерство здравоохранения Красноярского края прокомментировало случаи заражение коронавирусом в Северо-Енисейской районной больнице. COVID-19 был выявлен у двух медицинских сестер поликлиники. В результате предварительной проверки по данному факту, выяснилось, что в обоих случаях имело место внутрисемейное заражение.

- Руководство больницы безотлагательные приняло меры, чтобы не допустить распространение инфекции среди медицинского персонала и жителей района. Обе сотрудницы с положительным анализом на COVID-19 и контактные с ними лица отправлены на самоизоляцию, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.

С 18 июня амбулаторная помощь в поликлинике оказывается преимущественно на дому - по вызову участковых терапевтов, врача инфекциониста и фельдшера доврачебного кабинета по телефону. Неотложная помощь оказывается по факту обращения. Стационарная помощь – в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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