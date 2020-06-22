2020-06-22T05:49:17+03:00
Происшествия

В Красноярском крае сбежали два воспитанника детского дома

Детей нашли через несколько часов под железнодорожным мостом
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае сбежали два воспитанника детского домаВ Красноярском крае сбежали два воспитанника детского домаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае, в селе Партизанское, сбежали два воспитанника детского дома. Ну как сбежали.. Приятели возрастом 9 и 12 лет решили, видимо, попутешествовать по округе, да заблудились. Когда не вернулись вечером с прогулки к ужину, воспитатели забили тревогу. Опросили других ребят – никто ничего не видел и не знает. Тогда позвонили в полицию.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, по тревоге была поднята вся полиция района. Участковые, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, наряды дорожно-патрульной и патрульно-постовой службы.

Разбились на оперативные группы, опрашивали местных жителей, прочесывали улицы и близлежащие окрестности села. Беглецов обнаружили в 8 километрах от Партизанского. Они прятались от дождя под железнодорожным мостом. Медики их осмотрели – дети здоровы, не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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