2020-06-22T05:37:42+03:00
Происшествия

После массовой драки в Норильске полиция завела уголовное дело

По статье «Хулиганство» [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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После массовой драки в Норильске полиция завела уголовное делоПосле массовой драки в Норильске полиция завела уголовное делоФото: Мария ЛЕНЦ
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После массовой драки в Норильске полиция завела уголовное дело статье «Хулиганство». Напомним, вечером 20 июня на одной из улиц города, на парковке, собрались несколько десятков молодых людей. Вот что об этом рассказали очевидцы: «Полиция подъехала, две машины, с сиреной, что парнями было воспринято, как сигнал к забегу. Зрителей никто не трогал, вообще какой-то на удивление корректный массовый конфликт. Побегали они по дворам, по машинам расселись и разъехались. Много комментариев на тему, куда смотрит администрация. Откройте уже ребятам спортзалы, а то разрешили занятия на свежем воздухе – и вот вам, пожалуйста»

В Норильске произошла массовая драка.

Или вот еще: «Понты и невнятная беготня толпами по дворам. В основном молодняк, серьезные дядьки подъехали, посмотрели и уехали. А юноши с горячей кровью еще покатались вокруг на немытых жигуленках, громко газуя. И вокруг толпа стоит, смотрит – бабушки с сумками, мамки с колясками, мужики с пивасом, я с собаками. Никто не бежит прятаться в ужасе, детей собой прикрывая. А ребята побегали по дворам, и в другое место бегать пошли. Может, спортсмены».

В пресс-службе полиции «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что после звонка очевидцев на место прибыли несколько машин полиции, после чего конфликт затих. Сейчас устанавливают всех участников драки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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