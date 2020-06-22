2020-06-22T05:13:03+03:00
Происшествия

Жительница Красноярского края погналась за мифическими выплатами и лишилась сбережений

Мошенники постучались к ней со страницы родственницы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Жительница Красноярского края погналась за мифическими выплатами и лишилась сбереженийЖительница Красноярского края погналась за мифическими выплатами и лишилась сбереженийФото: Мария ЛЕНЦ
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Жительница Железногорска погналась за мифическими выплатами и лишилась собственных сбережений. Наверняка многие видели в интернете такие «вбросы», якобы от государства всем гражданам положены компенсирующие выплаты. Где-то говорится о нескольких тысячах, а где-то сулят больше сотни. Стоит пройти по указанным там ссылкам – и человек уже на крючке.

К 57-летней женщине мошенники постучались со страницы ее родственницы в соцсети. Текст примерно такой: «Всем гражданам РФ старше 45 лет положена ежемесячная выплата в размере 6000. Я получила так уже. Если хочешь, тебе тоже помогу получить». Мошенники заинтересовали потерпевшую, затем узнали у нее номер карты. И когда на телефон женщины стали поступать коды, она передавала их мошенникам.

После этого с карты списали почти все деньги – 54 тысячи рублей. Только тогда женщина прервала общение и позвонила той самой родственнице, со страницы которой ей сделали «заманчивое предложение». А та понятия не имела, что ее страницу взломали. Мошенников будут искать, уголовное дело возбудили по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета». Наказание – до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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