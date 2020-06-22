В Красноярском крае леса патрулируют казаки
В Красноярском крае леса патрулируют казаки. На минувшей неделе прошла встреча между представителями регионального минлесхоза и Енисейского казачьего войскового общества, где и обсудили вопросы сотрудничества. Министр лесного хозяйства края Димитрий Маслодудов поблагодарил казаков за работу и отметил, что Енисейское казачье войско – единственная некоммерческая организация, члены которой являются добровольными помощниками при патрулировании лесных территорий. В первом квартале текущего года совместно с казаками прошло 23 рейда и выявлено 5 нарушений лесного законодательства.
- Мы не только участвуем в совместных рейдах, но и командируем казаков на самостоятельный объезд лесных территорий в пожароопасный период. Кроме того, считаем, что можем быть полезны лесничествам и лесной охране в выполнении других задач, - сказал атаман Павел Артамонов.
ИСТОЧНИК KP.RU