2020-06-22T05:50:13+03:00
Общество

В Красноярском крае леса патрулируют казаки

От браконьеров, черных лесорубов и поджигателей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Казаки Красноярском крае леса патрулируют казакиКазаки Красноярском крае леса патрулируют казакиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае леса патрулируют казаки. На минувшей неделе прошла встреча между представителями регионального минлесхоза и Енисейского казачьего войскового общества, где и обсудили вопросы сотрудничества. Министр лесного хозяйства края Димитрий Маслодудов поблагодарил казаков за работу и отметил, что Енисейское казачье войско – единственная некоммерческая организация, члены которой являются добровольными помощниками при патрулировании лесных территорий. В первом квартале текущего года совместно с казаками прошло 23 рейда и выявлено 5 нарушений лесного законодательства.

- Мы не только участвуем в совместных рейдах, но и командируем казаков на самостоятельный объезд лесных территорий в пожароопасный период. Кроме того, считаем, что можем быть полезны лесничествам и лесной охране в выполнении других задач, - сказал атаман Павел Артамонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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