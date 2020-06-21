В Красноярском крае перевернулся грузовик с серной кислотой, водитель погиб

21 Июнь 2020 2020-06-21T17:22:04+03:00

Официальной информации по аварии в Северо-Енисейском районе пока нет Фото: Мария ЛЕНЦ

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О том, что в Северо-Енисейском районе у золотого прииска перевернулась автоцистерна с серной кислотой, сообщила телекомпания ТВК со ссылкой на работников предприятия. Официальной информации пока нет, известно, что ДТП произошло в 17:25 часов в 50 км от Северо-Енисейска, в Северо-Енисейском районе возле с. Верхнее Енашимо на трассе 04К-052.ДТП.

Грузовик перевозил цистерну серной кислоты и опрокинулся. 50-летний водитель грузовика получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте аварии. По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением большегруза.

По словам очевидцев, на месте уже работают специалисты, а сама дорога закрыта.

Однако пока нет ответа на самый главный вопрос, что случилось с серной кислотой. Попало ли опасное вещество на дорогу или цистерна осталась непроврежденной? «Комсомольская правда»-Красноярск следит за сообщениями от официальных источников информации.

ИСТОЧНИК KP.RU