21 Июнь 2020 2020-06-21T12:30:26+03:00

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Это видео сняли жители Норильска из окна своей квартиры и выложили в соцсети.

Норильчане обсудили происшествие по-северному спокойно и вспомнили, что в 90-е дрались куда изобретательнее и эмоциональное. Вот что пишут в соцсетях очевидцы: «Вчера как раз с собаками гуляла в это время)))) Понты и невнятная беготня толпами по дворам))))) в основном молодняк, серьёзные дядьки подъехали, посмотрели и уехали... А юноши с горячей кровью ещё покатались вокруг на немытых жигуленках громко газуя)))) у меня даже собаки не разволновались))) и вокруг толпа стоит смотрит - бабушки с сумками, мамки с колясками, мужики с пивасом, я с собаками, ага.... Никто не бежит прятаться в ужасе детей собой прикрывая)))) А ребята побегали по дворам, и в другое место бегать пошли. Может, спортсмены».

На видео видно, что примерно через минуту после начала съемки, приехала полиция. Официальное сообщение о массовой драке таково: «Стражами порядка установлено, что ссора произошла на бытовой почве. В настоящее время полицейские устанавливают всех участников происшествия и опрашивают очевидцев. Решается вопрос о привлечении граждан, принимавших участие в противоправных действиях к установленной законом ответственности».

В Норильске произошла массовая драка.

ИСТОЧНИК KP.RU