В Красноярском крае погибла пассажирка квадроцикла

21 Июнь 2020 2020-06-21T12:13:49+03:00

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С наступлением лета, даже в такие холодные дни как сейчас, красноярцы проводят свои выходные активно, в том числе на мотоциклах и квадроциклах. Сегодня мы уже рассказывали о смертельном ДТП, в котором погиб 13-летний подросток. За рулем мотоцикла был его отец. Трезвый, и оба были в шлемах и защитной экопировке. Что не уберегло их от смерти и от травм.

В ДТП с участием квадроцикла и водитель был пьян, и защитной экипировки не было ни у нгео, ни у пассажирки. Итак, вечером 19 июня на 1 км подъезда к подстанции «Итатская», это в Шарыповском районе, 18-летний водитель за рулем квадроцикла «Стелс» не справился с управлением, врезался в железобетонный блок и опрокинулся. В результате ДТП водитель получил травмы, а его 48-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия. Водитель и пассажир были без мотошлемов. У этого ДТП есть и отягчающие подробности: водитель не имел прав управления, и был пьян (на месте ДТП установлено состояние опьянение – 0,61 мг/л) – при таких обстоятельствах он вообще не имел права садиться за руль, да еще и везти пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU