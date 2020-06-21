2020-06-21T11:32:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Красноярцев приглашают на бесплатное тестирование на антитела к новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Где и как заполнить анкету и кого пригласят на тестирование
Татьяна РЯБИНИНА
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Есть ли у красноярцев коллективный иммунитет? Это и предстоит выяснить.Есть ли у красноярцев коллективный иммунитет? Это и предстоит выяснить.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Бесплатное тестирование жителей Красноярского края на антитела к COVID-19 проводятся для оценки популяционного иммунитета.

Обследование проводится среди здорового детского и взрослого населения следующих возрастных групп: 1-17 лет, 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 и более лет.

Всем желающие принять участие в тестировании нужно пройти анкетирование на сайте: http://24.rospotrebnadzor.ru/ или http://fbuz24.ru/ с 19.06.2020г. по 29.06.2020г.

Запись на тестирование производится только в электронном виде на сайте. Запись на исследование по телефону не производится.

По итогам анкетирования методом случайной выборки путем рандомизации по критерию возраста ежедневно формируется реестр лиц, допущенных до взятия крови.

Эти люди получат на указанную почту или телефон сообщение со своим регистрационным номером и приглашением сдать кровь на анализ (с указанием адреса и времени). Содержание сообщения: «Мы благодарим Вас за согласие принять участие в проводимом исследовании. Ваш регистрационный номер_____. Приглашаем Вас для сдачи крови по адресу:______________ «___» июня с 9:00 до 20:00».

Те, кто не попадает на тестирование, получают сообщение: «Извините, но Вы не прошли отбор для участия в проводимом исследовании».

Отказ может быть по следующим причинам:

- человек находится на стационарном или амбулаторном лечении, с диагнозом COVID-19;

- исключается также часть лиц из большого коллектива предприятия или организации

- если набрана именно ваша возрастная группа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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