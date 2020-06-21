Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 21 июня 2020 года: заболевших пока не стало меньше

21 Июнь 2020 2020-06-21T11:20:19+03:00

За диаграмме видно, что заболевших не становится меньше, а количество выздоровевших существенно меньше количества больных.

Рассказываем о новых случаях заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 21 июня 2020 года

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По данным оперативного штаба на 14 часов 21 июня в Красноярском крае зарегистрировано 7580 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19 на 54 территориях края, в том числе за последние сутки 148 случаев заболевания. Темп прироста за сутки – 2 %.

За все время 2680 человека выздоровели (+7 за сутки), 86 погибших (+0 за сутки)

За все время проведено тестов на коронавирус в крае – 330 867, из них за последние сутки - 7179.

Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию. Под наблюдением на дому находится всего 701 человек человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 93 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки 58 человек.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU