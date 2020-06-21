2020-06-21T07:44:37+03:00
Общество

В Красноярск на неделе вернется летнее тепло

Уже в начале рабочей недели ожидается потепление
Анна СНЕГИРЕВА
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Жара не за горамиЖара не за горамиФото: Мария ЛЕНЦ
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Что и говорить, июнь в этом году в Красноярске по-осеннему прохладный: дожди зарядили, ветерок, прямо скажем, основательно пробирает. Но дождливые дни вскоре сменятся летним теплом, обещают синоптики гидрометцентра. Более того, тепло ожидается в городе уже в начале рабочей недели.

По прогнозу метеорологов, в понедельник, 22 июня, в Красноярске днем столбики термометров поднимутся до 23 градусов тепла. Дальше - по нарастающей. Во вторник температура воздуха ожидается в городе в районе плюс 26 градусов. Еще на градус теплее будет в среду, 24 июня. Чуть более прохладным (но совсем не на много) будет четверг - днем до плюс 25 градусов. В пятницу температура вновь начнет подниматься - ожидается до 27 градусов тепла.

Ночи тоже на неделе будут довольно теплыми - до плюс 16 градусов. Впрочем, говорят синоптики, на неделе возможны и небольшие дожди. Однако это не помешает дачникам вволю позагорать. Неделя будет солнечной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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