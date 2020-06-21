В Красноярском крае семья с маленьким ребенком заблудилась в тундре

21 Июнь 2020 2020-06-21T07:02:25+03:00

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Эта история начиналась как обычная встреча родственников, живущих в разных местах, а закончилась спасательной операцией.

25-летняя женщина с 4-летним сыном приехала на летние каникулы погостить к родителям, которые ведут кочевой образ жизни в районе поселка Тухард на Таймыре.

Отец и брат женщины, приехали встречать ее на оленьих упряжках в условленное место у реки Малая Хета, чтобы всем вместе ехать в стойбище, это около 40 километров. Но тут сломались нарты. Брат посадил гостей и поехал в стойбище. Отец остался ремонтировать вторые нарты, выехал позже. Но когда он добрался до стойбища, выяснилось, что первая упряжка до места не добралась.

Для коренных народов Севера тундра – дом родной. И поначалу родственники не слишком обеспокоились и попытались сами найти упряжку. Но когда прошли сутки, все же обратились за помощью, сообщили в Тухард, а оттуда позвонили в Дудинку.

На поиски семьи отправился отряд из полицейских, спасателей и медиков. Нарты с пропавшими были обнаружены с помощью вертолета, во время облета территории их увидели в восьми километрах от стойбища. Оказалось, они сбились с пути и заблудились.

ИСТОЧНИК KP.RU