2020-06-21T07:02:25+03:00
Общество

В Красноярском крае семья с маленьким ребенком заблудилась в тундре

Их нашли с помощью вертолета
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото ГУ МВД России по Красноярскому краю.Фото ГУ МВД России по Красноярскому краю.
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Эта история начиналась как обычная встреча родственников, живущих в разных местах, а закончилась спасательной операцией.

25-летняя женщина с 4-летним сыном приехала на летние каникулы погостить к родителям, которые ведут кочевой образ жизни в районе поселка Тухард на Таймыре.

Отец и брат женщины, приехали встречать ее на оленьих упряжках в условленное место у реки Малая Хета, чтобы всем вместе ехать в стойбище, это около 40 километров. Но тут сломались нарты. Брат посадил гостей и поехал в стойбище. Отец остался ремонтировать вторые нарты, выехал позже. Но когда он добрался до стойбища, выяснилось, что первая упряжка до места не добралась.

Для коренных народов Севера тундра – дом родной. И поначалу родственники не слишком обеспокоились и попытались сами найти упряжку. Но когда прошли сутки, все же обратились за помощью, сообщили в Тухард, а оттуда позвонили в Дудинку.

На поиски семьи отправился отряд из полицейских, спасателей и медиков. Нарты с пропавшими были обнаружены с помощью вертолета, во время облета территории их увидели в восьми километрах от стойбища. Оказалось, они сбились с пути и заблудились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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