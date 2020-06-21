В красноярском крае отец на спортивном мотоцикле погубил в ДТП сына-подростка
Вечером 19 июня в Новоселовском районе на автодороге Кома- Анаш-Причал отец катал сына на мотоцикле «Хонда Спорт». На 17-м километре он не справился с управлением и врезался в криволинейный брус, так называемый отбойник. Мотоцикл перевернулся.
Последствия катастрофические: ребенок погиб на месте. Мальчику было 13 лет. Его 50-летний отец получил травмы, он в больнице.
Отец и сын были в мотошлемах и защитной экипировке, но это не помогло. Должно было помочь соблюдение правил дорожного движения, ведь именно на этом участке дороги установлен знак «Опасный поворот».
Пользователи социальных сетей как раз и говорят о том, что, скорей всего, причиной ДТП стало превышение скорости. И о том, как теперь жить отцу после гибели сына.
Мотоцикл был и остается одним из самых опасных средств передвижения, стоит ли катать на них детей - вопрос, на который должны ответить родители и нести за это ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU