В красноярском крае отец на спортивном мотоцикле погубил в ДТП сына-подростка

21 Июнь 2020 2020-06-21T05:27:40+03:00

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Вечером 19 июня в Новоселовском районе на автодороге Кома- Анаш-Причал отец катал сына на мотоцикле «Хонда Спорт». На 17-м километре он не справился с управлением и врезался в криволинейный брус, так называемый отбойник. Мотоцикл перевернулся.

Последствия катастрофические: ребенок погиб на месте. Мальчику было 13 лет. Его 50-летний отец получил травмы, он в больнице.

Отец и сын были в мотошлемах и защитной экипировке, но это не помогло. Должно было помочь соблюдение правил дорожного движения, ведь именно на этом участке дороги установлен знак «Опасный поворот».

Пользователи социальных сетей как раз и говорят о том, что, скорей всего, причиной ДТП стало превышение скорости. И о том, как теперь жить отцу после гибели сына.

Мотоцикл был и остается одним из самых опасных средств передвижения, стоит ли катать на них детей - вопрос, на который должны ответить родители и нести за это ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU