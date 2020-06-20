2020-06-20T15:59:54+03:00
Происшествия

В Красноярске завели уголовное дело по факту угроз главному редактору ТВК

По словам журналистки, она не знает, кто именно ей угрожал
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске завели уголовное дело по факту угроз главному редактору ТВК. Фото: ТВК КрасноярскВ Красноярске завели уголовное дело по факту угроз главному редактору ТВК. Фото: ТВК Красноярск
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Красноярские полицейские возбудили уголовное дело об угрозах в адрес главного редактора ТВК Марии Бухтуевой. Угроза расправой поступила в мае на ее странице в социальной сети «ВКонтакте». Некто под именем Василь Клименко заявил о намерении причинить тяжкий вред здоровью Марии. По словам журналистки, она не знает, кто именно ей угрожал, сообщает «ТВК Красноярск».

«Я сделала перепост текста «Новой газеты» от 22 мая, в котором я и другие главные редакторы рассказывали о претензиях Генпрокуратуры и Роскомнадзора о фейковых новостях. В частности, речь шла о том, что ТВК хотят оштрафовать на 500 тысяч рублей за публикацию юмористического ролика, в котором активистки «Отрядов Путина» говорят, что коронавируса в России не существует. Под этим репостом появилась угроза», – рассказала Мария.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Красноярске завели уголовное дело по факту угроз главному редактору ТВК
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