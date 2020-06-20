2020-06-20T14:41:39+03:00
Общество

В Красноярске коллекторов наказали за неправильные звонки должнику

В законе указан четкий порядок взыскания долгов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске коллекторов наказали за неправильные звонки должникуВ Красноярске коллекторов наказали за неправильные звонки должникуФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске коллекторов наказали за неправильные звонки должнику. Краевой арбитражный суд вынес решение – 55 тысяч рублей штрафа за нарушение требований законодательства о защите прав и интересов физлиц при возврате просроченной задолженности.

Иск в суд на «Кредитэкспресс финанс» подали судебные приставы, которые выступили в защиту интересов жителя краевого центра. Мужчина взял кредит в микрофинансовой организации, но не смог вовремя его погасить. Микрофинансовая организация делегировала «Кредитэкспресс финанс» уладить этот вопрос.

Коллекторы прислали должнику голосовое сообщение, в котором, упуская подробности, потребовали немедленно вернуть долги. И пригрозили неприятными последствиями, сообщает ИА «Запад24». Красноярец пожаловался приставам, приставы обратились в суд, суд вынес решение. Теперь кредитор должен решать свои проблемы с должником законным способом.

К слову, в начале июня суд оштрафовал на 100 тысяч рублей «Национальную службу взыскания», которая действовала с помощью таких де незаконных методов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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