2020-06-20T14:15:54+03:00
Происшествия

В Красноярске стаффордширский терьер едва не разорвал пуделя

Соседи уверяют: опасаются злого пса всем подъездом [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске стаффордширский терьер едва не разорвал пуделя. Фото: ЧП КрасноярскВ Красноярске стаффордширский терьер едва не разорвал пуделя. Фото: ЧП Красноярск
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В Красноярске стаффордширский терьер едва не порвал пуделя. Произошло это сегодня, 20 июня, в Покровке, в доме на Мартынова, 43-1. Видео с камер уличного наблюдения опубликовано в паблике «ЧП Красноярск». И вот что на нем можно увидеть.

В Красноярске стафф порвал пуделя 20.06.2020 ЧП Красноярск.

Женщина возвращалась с прогулки с черным пуделем, отпустила его на поводке. В тот момент, когда собака забежала на крыльцо, дверь подъезда открылась. Оттуда вырвался стафф, схватил пуделя за шею и начал трепать во все стороны.

Можно сказать, пуделю повезло, что он был на поводке – хозяйка притянула его к себе, подхватила в охапку. Пришлось обратиться к ветеринару и провести операцию под наркозом, потому как стафф располосовал ему горло и вырвал большой кусок кожи.

Очевидцы случившегося говорят: стаффтерьер был без намордника, как обычно. Соседи постоянно пеняют владельцам на это. Говорят, что этот случай уже не первый и на хозяев уже писали заявление в полицию. Вот и на сей раз пострадавшая сторона собирается подать заявление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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