В Красноярске стаффордширский терьер едва не разорвал пуделя

20 Июнь 2020 2020-06-20T14:15:54+03:00

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В Красноярске стаффордширский терьер едва не порвал пуделя. Произошло это сегодня, 20 июня, в Покровке, в доме на Мартынова, 43-1. Видео с камер уличного наблюдения опубликовано в паблике «ЧП Красноярск». И вот что на нем можно увидеть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/786029" frameborder="0"></iframe> В Красноярске стафф порвал пуделя 20.06.2020 ЧП Красноярск.

Женщина возвращалась с прогулки с черным пуделем, отпустила его на поводке. В тот момент, когда собака забежала на крыльцо, дверь подъезда открылась. Оттуда вырвался стафф, схватил пуделя за шею и начал трепать во все стороны.

Можно сказать, пуделю повезло, что он был на поводке – хозяйка притянула его к себе, подхватила в охапку. Пришлось обратиться к ветеринару и провести операцию под наркозом, потому как стафф располосовал ему горло и вырвал большой кусок кожи.

Очевидцы случившегося говорят: стаффтерьер был без намордника, как обычно. Соседи постоянно пеняют владельцам на это. Говорят, что этот случай уже не первый и на хозяев уже писали заявление в полицию. Вот и на сей раз пострадавшая сторона собирается подать заявление.

ИСТОЧНИК KP.RU