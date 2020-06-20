В Красноярске стаффордширский терьер едва не разорвал пуделя
В Красноярске стаффордширский терьер едва не порвал пуделя. Произошло это сегодня, 20 июня, в Покровке, в доме на Мартынова, 43-1. Видео с камер уличного наблюдения опубликовано в паблике «ЧП Красноярск». И вот что на нем можно увидеть.
В Красноярске стафф порвал пуделя 20.06.2020 ЧП Красноярск.
Женщина возвращалась с прогулки с черным пуделем, отпустила его на поводке. В тот момент, когда собака забежала на крыльцо, дверь подъезда открылась. Оттуда вырвался стафф, схватил пуделя за шею и начал трепать во все стороны.
Можно сказать, пуделю повезло, что он был на поводке – хозяйка притянула его к себе, подхватила в охапку. Пришлось обратиться к ветеринару и провести операцию под наркозом, потому как стафф располосовал ему горло и вырвал большой кусок кожи.
Очевидцы случившегося говорят: стаффтерьер был без намордника, как обычно. Соседи постоянно пеняют владельцам на это. Говорят, что этот случай уже не первый и на хозяев уже писали заявление в полицию. Вот и на сей раз пострадавшая сторона собирается подать заявление.
ИСТОЧНИК KP.RU