Хор «Тебе поемъ» выступил для врачей и пациентов Красноярской краевой больницы

20 Июнь 2020 2020-06-20T10:13:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Красноярский хоровой ансамбль солистов «Тебе поемъ» выступил с концертом для медиков и пациентов Краевой клинической больницы. Это был подарок сразу к двум праздникам – Дню медицинского работника и Дню города. Уличной сценой для артистов стала территория между главным и легочно-аллергологическими корпусами. Сейчас здесь работают 512 врачей, 148 из которых находятся на карантине. Пациентов в инфекционных блоках более 300 человек.

Это уже второе выступление. Первое накануне 9 мая прошло на «бис». В этот раз программа выступления была составлена по заявкам слушателей. В ней прозвучала классика советской и зарубежной эстрады, а также известные песни из советских кинофильмов.

- Мы с большой теплотой вспоминаем концерт, состоявшийся больше месяца назад. Наши слушатели искренне улыбались нам, махали из окон и даже танцевали. Нас попросили выступить еще раз, а это самый большой комплимент для артистов. Поэтому теперь мы даже концертную программу подбирали с учетом пожеланий медработников. Главное – чтобы люди почувствовали радость и немного отдохнули от тяжелейшей работы. А для нас почетно выступать для таких зрителей, особенно в знаковый для города день, – рассказала директор ансамбля Татьяна Завьялова.

Выступление артистов порадовало всех. Фото: пресс-служба администрации города

ИСТОЧНИК KP.RU