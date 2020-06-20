Хор «Тебе поемъ» выступил для врачей и пациентов Красноярской краевой больницы
Красноярский хоровой ансамбль солистов «Тебе поемъ» выступил с концертом для медиков и пациентов Краевой клинической больницы. Это был подарок сразу к двум праздникам – Дню медицинского работника и Дню города. Уличной сценой для артистов стала территория между главным и легочно-аллергологическими корпусами. Сейчас здесь работают 512 врачей, 148 из которых находятся на карантине. Пациентов в инфекционных блоках более 300 человек.
Это уже второе выступление. Первое накануне 9 мая прошло на «бис». В этот раз программа выступления была составлена по заявкам слушателей. В ней прозвучала классика советской и зарубежной эстрады, а также известные песни из советских кинофильмов.
- Мы с большой теплотой вспоминаем концерт, состоявшийся больше месяца назад. Наши слушатели искренне улыбались нам, махали из окон и даже танцевали. Нас попросили выступить еще раз, а это самый большой комплимент для артистов. Поэтому теперь мы даже концертную программу подбирали с учетом пожеланий медработников. Главное – чтобы люди почувствовали радость и немного отдохнули от тяжелейшей работы. А для нас почетно выступать для таких зрителей, особенно в знаковый для города день, – рассказала директор ансамбля Татьяна Завьялова.
Выступление артистов порадовало всех. Фото: пресс-служба администрации города
ИСТОЧНИК KP.RU