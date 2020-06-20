В Хакасии обворованный гражданин пнул полицейского

20 Июнь 2020 2020-06-20T10:01:49+03:00

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На 33-летнего жителя Абакана завели уголовное дело после того, как он пнул участкового. И теперь на допросах он общается с сотрудниками следственного комитета. Несдержанность в отношении представителя власти может стоить ему до 10 лет лишения свободы – это максимальное наказание по статье.

Вот что рассказали об этом истории «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Вечером 5 июня мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в продуктовый магазин и обнаружил, что у него нет кошелька. Сделал вывод, что портмоне у него украли, поэтому тут же вызвал полицию.

Когда сотрудники полиции приехали на место, мужчина стоял на улице и громко выражался. Его попросили успокоиться, не нарушать общественный порядок и сделать заявление по существу: что и кто у него украл. Молодой человек переключился на полицейских и стал бранить их. Доставили дебошира в отдел, стали составлять протокол. Возмущенный своим задержанием, гражданин два раза пнул участкового. К слову, была ли кража кошелька на самом деле или привиделось, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU