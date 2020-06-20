2020-06-20T05:38:50+03:00
Общество

В Красноярском крае требуются на работу свыше 33 тысяч человек

Какие сферы экономики сейчас испытывают потребность в кадрах
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае требуются на работу свыше 33 тысяч человекВ Красноярском крае требуются на работу свыше 33 тысяч человекФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае требуются на работу свыше 33 тысяч человек, причем все это – вакансии с постоянным трудоустройством. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой службе занятости населения, наибольшую потребность в кадрах испытывают сферы обрабатывающих производств, строительства, деятельности с недвижимостью, торговли и сельского хозяйства.

Например, ООО Группа «Магнезит» (Мотыгинский район) приглашает бункеровщика, участкового геолога, машиниста крана, плавельщика и других специалистов. Зарплата - северная. АО «Свинокомплекс Красноярск» (Большемуртинский район) готов принять инженера по надзору за строительством, зоотехника, инженера-химика, дезинфектора, кладовщика, грузчика и других.

В Зеленогорске в ООО «Абсолют-недвижимость» требуются риелтор, специалист, юрисконсульт, финансовый брокер. А гастрономы сети «Красный яр» в Лесосибирске, Канске, Железногорске, Шарыпово примут менеджеров залов, администраторов, продавцов, поваров, пекарей, кладовщиков.

Ознакомиться с краевым банком вакансий службы занятости населения можно на Интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края, а также на портале «Работа в России» или обратившись в ближайший центр занятости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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