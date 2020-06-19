19 Июнь 2020 2020-06-19T19:11:50+03:00

Водителя автобуса, насмерть задавившего школьницу в Красноярске, осудили на 2 года и 9 месяцев. Фото: ГУ МВД России по краю

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Водителя автобуса, насмерть задавившего школьницу в Красноярске, осудили на 2 года и 9 месяцев. Хотя статья, по которой его осудили (ч.3 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека») предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/785941" frameborder="0"></iframe> В Красноярске маршрутка задавила девочку. Видео ГИБДД.

Напомним, трагедия произошла 6 марта на улице Мичурина. Восьмилетняя девочка вместе с младшим братом направлялась к бабушке, поздравить с праздником. Они стали переходить улицу, когда для них загорелся разрешающий сигнал светофора. В этот момент все автомобили остановились. Однако водитель автобуса ПАЗ 27-го маршрута, видимо, решил завершить маневр и проскочить. И на скорости вылетел на переход. Девочка успела сделать пару шагов, возможно, она увидела мчавшийся автобус, но не смогла сориентироваться. В результате она оказалась под колесами и умерла от полученных травм на месте ДТП.

Водителя поначалу задержали на двое суток. Но после выпустили, лишив прав на неопределенное время. Было установлено, он имеет стаж вождения больше 15 лет, в том числе автобусом.

ИСТОЧНИК KP.RU