В Норильске собрали основной объем разлившегося дизельного топлива: следующий этап – утилизация

19 Июнь 2020 2020-06-19T18:51:03+03:00

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Состоялось очередное совещание президента России в режиме видеоконференции, тема которого – ликвидация последствий разлива дизельного топлива в Норильске. Главе государства доложили, что основной объем разлившегося топлива уже собран: 32 тысячи кубометров топливо-водяной смеси помещены в герметичные емкости, а 103 тысячи тонн загрязненного грунта находятся в закрытых ангарах. Опасности повторного проникновения в окружающую среду нет.

По словам президента компании «Норникель» Владимира Потанина, проблема утилизация загрязненных грунтов будет решена в течение двух с половиной – трех месяцев. Способ утилизации определяется, планируется привлечь опыт и экспертизу партнеров из нефтяной отрасли. Кроме того, прошедшая процедуру утилизации водно-топливная смесь может быть использована в дальнейшем в промышленном цикле.

Также «Норникель» полностью профинансирует работы по восстановлению окружающей среды после аварии, на эти цели уже направлены 5 миллиардов рублей. В это же время компания совместно с надзорными органами приступила к масштабной внеплановой проверке технического состояния всех производственных зданий и сооружений.

Для информации: ЧП произошло 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу «Норникель»). В результате просадки грунта из разрушенного резервуара разлилось более 21 тысячи тонн нефтепродуктов. К ликвидации последствий привлечены 630 специалистов из Морской спасательной службы, МЧС, компаний, «Норникель», «Газпром нефть» и «Транснефть-Сибирь», а также 278 единиц техники. В том числе от «Норникеля» 310 сотрудников и 156 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU