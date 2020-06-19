2020-06-19T17:23:09+03:00
Общество

В Красноярском крае открыли 5 пляжей, но посещать их нельзя

Потому что режим ограничений по-прежнему действует
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае открыли 5 пляжей, но посещать их нельзя. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краюВ Красноярском крае открыли 5 пляжей, но посещать их нельзя. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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В Красноярском крае на сегодняшний день уже официально открыты 5 пляжей, сообщает краевое управление МЧС. Это пляж на озере Семирадском в Емельяновском районе и на карьере Терентьевском в Березовском районе. И три места отдыха разрешены на карьерах в городе Зеленогорске. Все они осмотрены спасателями. Там прошла генеральная уборка – пляжи очистили от мусора, а водолазы проверили акваторию.

Согласно требованиям там есть спасательные посты и спасательные средства. Территория благоустроена – есть урны, кабинки для переодевания, туалеты. Одним словом, можно приезжать и отдыхать. Но есть одно «но»: в регионе по-прежнему действуют ограничительные меры. Посещение мест массового пребывания людей запрещено. Масочный режим – обязательный, перчаточный – рекомендательный.

И снова о позитиве: специалисты МЧС продолжают техническое освидетельствование других пляжей в крае. Этим летом планируется открыть еще 19 официальных мест отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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