2020-06-19T16:00:53+03:00
Общество

«Здесь уже сбито 8 человек»: в Красноярске установили необычный знак для пешеходов

Вряд ли после этого им захочется бежать напролом
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске установили необычный знак для пешеходов. Фото: пресс-служба ГИБДДВ Красноярске установили необычный знак для пешеходов. Фото: пресс-служба ГИБДД
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В Красноярске на улице Калинина в районе домов № 2 и № 5 по инициативе ГИБДД установлен новый знак для пешеходов. По правде, таких знаков в нашем городе еще не было. Содержание на нем – словно шоковая терапия: «Стой! Здесь уже сбито 8 человек. Не будь следующим». И восемь значков пешеходов. А ниже стрелка, в каком направлении находится разрешенный переход. До него всего 150 метров.

Это место на самом деле очень опасное: съезд с развязки с Брянской улицы, по обочинам стоит ограждение, а население все равно пытается напрямую пересечь несколько полос дороги с интенсивным автомобильным движением. Из восьми попавших под машины человек, о которых идет речь, один погиб.

За всеми нарушителями не уследишь, вот госавтоинспекторы и разработали эскиз информационного знака, предостерегающего пеших участников дорожного движения от нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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