19 Июнь 2020 2020-06-19T14:19:47+03:00

В Красноярске на реновацию Николаевки для начала потребуется 800 миллионов рублей. Фото: администрация Красноярска

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В Красноярске на реновацию Николаевке на первоначальном этапе потребуется 800 миллионов рублей. Эти деньги будут потрачены на выплату компенсации владельцам 205 частных жилых домов, предназначенных под снос. Сначала мэрия подготовит и представит проект планировки, заберет земельные участки и объекты капитального строительства и заплатит за них собственникам. А после сноса домов сформируют участки под строительство объектов образования, сообщает N1.

Это будет первый случай в истории Красноярска, когда проект развития целого микрорайона будет по настоящему комплексным, уверяют в мэрии. Помимо жилья там построят школу на 1280 мест, детский сад для 270 детей и другую социальную инфраструктуру. Работы начнут в границах улиц Сопочной – Пушкина – Революции – Чкалова – Николаевского проспекта.

Таким же образом в Красноярске планируют развивать еще семь территорий в Николаевке и участки в микрорайонах «Серебряный» и «Качинский».

ИСТОЧНИК KP.RU