В Красноярске на реновацию Николаевки для начала потребуется 800 миллионов рублей
В Красноярске на реновацию Николаевке на первоначальном этапе потребуется 800 миллионов рублей. Эти деньги будут потрачены на выплату компенсации владельцам 205 частных жилых домов, предназначенных под снос. Сначала мэрия подготовит и представит проект планировки, заберет земельные участки и объекты капитального строительства и заплатит за них собственникам. А после сноса домов сформируют участки под строительство объектов образования, сообщает N1.
Это будет первый случай в истории Красноярска, когда проект развития целого микрорайона будет по настоящему комплексным, уверяют в мэрии. Помимо жилья там построят школу на 1280 мест, детский сад для 270 детей и другую социальную инфраструктуру. Работы начнут в границах улиц Сопочной – Пушкина – Революции – Чкалова – Николаевского проспекта.
Таким же образом в Красноярске планируют развивать еще семь территорий в Николаевке и участки в микрорайонах «Серебряный» и «Качинский».
ИСТОЧНИК KP.RU