19 Июнь 2020 2020-06-19T14:01:51+03:00

Иркутский чиновник узнал, что за ним пришла полиция, и попытался удрать. Стоп-кадр видео следкома

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В Иркутске чиновник местной администрации попытался удрать, когда понял, что за ним пришла полиция. Его подозревают в получении взятки: не так давно предложил гендиректору одной компании помочь выиграть тендер на капремонт водопровода. За свои труды запросил 200 тысяч рублей и как бонус пообещал, что когда работа будет сделана, подписать акт приемки, не проверяя.

Спустя некоторое время взятка была передана и получена. А затем за сотрудником комитета городского обустройства администрации города пришли, рассказывает «КП-Иркутск». Видимо, почувствовав, что запахло жареным и пора уносить ноги, мужчина выскочил из кабинета на глазах недоуменной женщины-коллеги и помчался по коридору к служебному выходу, затем через уставленный машинами двор – прочь.

Однако силовики его задержали и надели наручники.

- Зачем скрывались от нас? - задали ему вопрос на камеру правоохранители.

- Такого факта не подтверждаю, - хрипло отрицает свой побег чиновник. Его заключили под стражу на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU