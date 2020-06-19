Один из лучших коллективных договоров России – на Богучанской ГЭС

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:10:10+03:00

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Президиум «Всероссийского электропрофсоюза» подвел итоги ежегодного конкурса «Лучший коллективный договор в генерирующих энергокомпаниях РФ» по итогам 2019 года. Конкурс проводится ежегодно для выявления и распространения наиболее эффективного опыта коллективно-договорного регулирования, в этом году в нем участвовали 23 организации из разных регионов России.

Первичная профсоюзная организация Богучанская ГЭС второй год подряд вошла в число призеров и заняла третье место. Представленная на конкурс редакция коллективного договора ПАО «Богучанская ГЭС» была принята в 2018 году, и будет действовать до декабря 2020 года. В сентябре начнет работу комиссия по подготовке нового коллективного договора, в которую войдут представители работодателя и профсоюзного комитета.

Первичная профсоюзная организация ПАО «Богучанская ГЭС» существует с 1976 года, ее членами являются более 50% сотрудников станции. Социальная политика Богучанской ГЭС регулярно получает высокие оценки: станция занимала I место в ежегодном краевом смотре–конкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства», признана лучшим предприятием города Кодинска, а также награждена дипломом министерства энергетики РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU