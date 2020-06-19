2020-06-19T12:57:46+03:00
Экономика

Клиенты ВТБ в мае увеличили число открытых вкладов на 40%

Поделиться:
Фото: ВТБФото: ВТБ
Изменить размер текста:

Число открытых в ВТБ новых депозитов в мае выросло на 40% по сравнению с апрелем и составило более 160 тыс шт. Объем размещенных только новыми клиентами вкладов вырос по сравнению с апрелем на 73% – до 32 млрд рублей. При этом 85% всех средств клиенты вносили в российской валюте.

«Несмотря на «короткий» месяц с большим количеством нерабочих дней общий объем размещенных средств на срочных вкладах составил более 180 млрд рублей – это на 25% больше, чем в апреле. Таким образом, мы можем говорить о возвращении спроса на сберегательные продукты на уровень до пандемии. На это повлияло частичное открытие офисов и ослабление ограничений по самоизоляции в ряде регионов. Но в продолжение тенденции, начавшейся в апреле, вкладчики по-прежнему предпочитали держать деньги «под рукой» – на более коротких рублевых депозитах», – говорит Мария Воронина, начальник управления «Сбережения» ВТБ.

В мае также на 20% увеличился объем средств, которые клиенты ВТБ переразместили на рублевых вкладах банка, по сравнению с мартом и апрелем. «Все эти цифры могут говорить о том, что клиенты постепенно возвращаются к более активному сберегательному поведению», - отмечает Мария Воронина.

Более 70% всех депозитов в мае было открыто онлайн, хотя часть клиентов продолжали обращаться в дежурные отделения банка. Активнее всего это делали жители столичного региона – Москвы и области, на втором месте – Санкт-Петербург, на третьем – Самарская и Тульская области. На эти пять регионов пришлось порядка 45% всех открытых в отделениях депозитов.

Реклама

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске на реновацию Николаевки для начала потребуется 800 миллионов рублей
Иркутский чиновник узнал, что за ним пришла полиция, и попытался удрать
Один из лучших коллективных договоров России – на Богучанской ГЭС
Клиенты ВТБ в мае увеличили число открытых вкладов на 40%
В салонах Tele2 жители стран СНГ могут приобрести в кредит смартфоны и аксессуары
На передовой: «Полюс» благодарит медицинский персонал, работающий на месторождении
В Красноярском крае будущая мама собиралась в роддом и потеряла паспорт
ВТБ совместно с застройщиками Красноярска снижает ставку по ипотеке до 0,5%
Частные детские сады Красноярска получат субсидии из бюджета
В Красноярске строят долгожданную дорогу в Солнечном
В окрестностях Красноярска животные 32 раза попадали в ДТП
ВТБ и Mastercard предлагают оплачивать покупки умным браслетом Mi Smart Band 4 NFC
В Красноярске в больницу с коронавирусом попал студент из Сомали
В Красноярске на выходные отключат холодную воду в двух районах
Фоточас в День города!
Жительница Железногорска хотела приобрести бигля, а потеряла деньги
Под Красноярском на дивногорской трассе грузовик лег на бок
Тонировка обошлась жителю Норильска в 10 суток ареста
В природном парке «Ергаки» установили дома для пернатых хищников
В Красноярске рестораторы обратились к губернатору
В Туве от коронавируса умер чиновник республиканского правительства
Все трем подозреваемым по делу о разрушенной дамбе в Красноярском крае продлили арест
Серийный педофил из Ачинска 23 раза надругался над пятью детьми
В Красноярском крае тонущего мальчика спасли благодаря бдительному рыбаку
Кафе для сусликов откроют на Татышеве
Ревнивец убил счастливого соперника с отчеством Отеллович и выслал жене видео расправы