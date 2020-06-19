2020-06-19T12:53:20+03:00
Общество

В салонах Tele2 жители стран СНГ могут приобрести в кредит смартфоны и аксессуары

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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, в партнерстве с МКК «Кредит Лайн», запустил сервис кредитования нерезидентов РФ при покупке абонентского оборудования и аксессуаров. Воспользоваться предложением и получить кредит на весь ассортимент товаров в салонах связи оператора могут граждане Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и Беларуси.

Tele2 продолжает развивать партнерские программы и создает для своих клиентов выгодные и простые предложения в самых различных сферах. Новый сервис кредитования для жителей стран СНГ заработал в розничной сети оператора по всей стране, в том числе в салонах связи Tele2 в Сибири. Предложение распространяется на весь представленный в салонах ассортимент: смартфоны, планшеты, «умные вещи» − часы, наушники, аксессуары. Кредит предоставляется на срок до полугода под 5,2% в месяц, а его максимальная сумма составляет 35 000 рублей.

Для того, чтобы получить заем, получателю-нерезиденту необходимо внести 30% от стоимости приобретаемого устройства, а также быть зарегистрированным на территории РФ и официально трудоустроенным в российской компании.

Сегодня в фирменной рознице Tele2 в кредит приобретается порядка 20% гаджетов и аксессуаров.

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