На передовой: «Полюс» благодарит медицинский персонал, работающий на месторождении

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:02:33+03:00

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Прошло полтора месяца с первого выявленного случая коронавирусной инфекции среди работников золотодобывающей компании «Полюс» на Олимпиадинском ГОК. За это время во многом благодаря слаженной и оперативной работе медицинского персонала удалось стабилизировать ситуацию. Уже более 85 процентов сотрудников выздоровели. На площадку было привлечено более 200 врачей из больниц Красноярского края, специалисты медицинской службы Центрального военного округа (ЦВО) и Федерального медико-биологического агентства. По мере улучшения эпидемиологической ситуации на ОГОКе количество медиков постепенно сокращается – многие специалисты уже вернулись домой. Сейчас на месторождении остаются 156 врачей, из них 113 человек - сводный отряд медиков ФМБА, военных и краевых медучреждений, 43 человека – собственный медперсонал Олимпиады.

В преддверии празднования дня медицинского работника руководство компании «Полюс» поблагодарило медперсонал, работающий на Олимпиадинском ГОКе, а также всех тех, кто сейчас находится на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. «Профессиональные действия врачей, которые обеспечили квалифицированную помощь в сотнях километров от стационарных медицинских центров, помогли сохранить здоровье сотням заболевших COVID-19 работников предприятия и стабилизировать ситуацию на промплощадке. От лица Компании и от себя лично поздравляю всех медиков с профессиональным праздником. Пусть на работе у вас всегда царит атмосфера взаимовыручки и сотрудничества, а дома окружают понимание и любовь близких вам людей, - отметил генеральный директор ПАО «Полюс» Павел Грачев.

Токарев Андрей Анатольевич

«Полюс» активно помогает медучреждениям края в оснащении современным оборудованием и лекарствами. Так, закуплены и на безвозмездной основе переданы в краевые и муниципальные медицинские учреждения 23 аппарата ИВЛ, рентген-аппараты для проверки легких, средства индивидуальной защиты, оборудование дезинфекции, тесты и иное необходимое медицинское оборудование. В помощь медикам, работающим на площадке ОГОК, закуплен и установлен современный томограф, позволяющий оперативно диагностировать пневмонию у сотрудников. Второй аппарат «Полюс» закупил для Северо-Енисейского района, он будет установлен в районной больнице.