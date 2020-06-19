В Красноярском крае будущая мама собиралась в роддом и потеряла паспорт

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:13:51+03:00

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В Красноярске будущая мама собиралась в роддом и потеряла паспорт. 27-летней жительнице Железногорска предстояла плановая госпитализация. Вместе с мужем тщательно собирались в роддом – то одно нужно, то другое. А когда дошло дело до документов, все было на месте, кроме паспорта.

Осмотрели всю квартиру и ничего не нашли. Пытались вспомнить, где могли оставить – безрезультатно. И тогда будущий отец помчался в отдел полиции по вопросам миграции. Объяснил суть дела. Его успокоили: не переживайте, гражданин, дело поправимое. Пообещали, что если не успеют сделать новый документ до госпитализации, значит, доставят его прямо в родильный дом.

Успели. Буквально через несколько часов позвонили мужчине и попросили привезти будущую маму. И там вручили ей новый паспорт, с которым она поехала дальше, в родильный дом. Кстати, надолго прощаться не стали, ведь в скором времени в паспорт нужно будет внести запись о появлении на свет нового члена семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU