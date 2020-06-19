19 Июнь 2020 2020-06-19T09:41:18+03:00

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Частные детские сады Красноярска получат субсидии из бюджета. Соответствующее постановление уже подписано главой города. Однако предоставят финансовую помощь не всем садикам, а только тем, которые заключили договоры с муниципалитетом на предоставление услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста. А также подписали дополнительные соглашения об изменении суммы договора в период простоя с 1 апреля по 31 мая 2020 года.

Решение выделить средства для частных детских садов поддержали депутаты Горсовета. Субсидия должна возместить предпринимателям часть понесенных затрат и помочь им сохранить возможность возобновить деятельность после отмены ограничительных мер. В бюджете на эти цели запланировано около 25 миллионов рублей. Размер денежных выплат по каждой заявке составит до 700 тысяч рублей.

Заявки на получение субсидии будут приниматься в период с 29 июня по 10 июля 2020 года включительно, в рабочие дни с 9 до 18.00 часов на Карла Маркса, 93, кабинет 219. Все интересующие вопросы можно задать по телефону 226-10-72.

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ИСТОЧНИК KP.RU