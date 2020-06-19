2020-06-19T09:40:19+03:00
Общество

В Красноярске строят долгожданную дорогу в Солнечном

Протяженность объекта – 410 метров
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске строят долгожданную дорогу в СолнечномВ Красноярске строят долгожданную дорогу в СолнечномФото: Александр ЧЕРНЫХ
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В Красноярскt строят новую дорогу в микрорайоне Солнечном. Автомобильная трасса протяженностью 410 метров соединит многоквартирный дом на улице 40 лет Победы, 33 и транспортную сеть Красноярска, сообщают Gornovosti.ru. Жители многоэтажки давно ждут этой дороги. Здесь живут 900 человек, дом давно сдан в эксплуатацию, но целых 6 лет подъехать к нему можно было лишь по насыпной грунтовке. Все это время люди не раз просили городскую мэрию обратить на них внимание.

Ширина новой дороги будет не менее 7 метров. По обеим сторонам будут оборудованы тротуары. Подрядчик оформит газоны, высадит деревья, а для стока воды построит ливневой коллектор. Работы стартовали 1 мая, завершение по плану – к октябрю. Накануне стройку проинспектировал глава города Сергей Еремин. Он подчеркнул, что эта трасса, связывающая многоэтажный дом на 40 лет Победы с проспектом 60 лет Образования СССР, очень важна для жителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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