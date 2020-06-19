2020-06-19T09:40:49+03:00
Общество

В окрестностях Красноярска животные 32 раза попадали в ДТП

Не только домашние, но и дикие
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В окрестностях Красноярска животные 32 раза попадали в ДТП. Фото: пресс-служба ГИБДДВ окрестностях Красноярска животные 32 раза попадали в ДТП. Фото: пресс-служба ГИБДД
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В окрестностях Красноярска животные 32 раза попадали в ДТП. Это статистика с начала текущего года, которую собрали госавтоинспекторы. Причем попадает под машины не только домашний скот – коровы или козы, которые в целом не боятся людей и машин и свободно выходят на автодорогу. Но и дикие животные, выбегающие на трассу неожиданно из леса или кустов на обочине. Это косули, лоси, маралы.

На обочинах дорог часто можно видеть знаки «Перегон скота» или «Дикие животные». Первые устанавливают возле животноводческих ферм или сел. Вторые говорят водителям, что тут проходит пути миграции лесных обителей. Но зачастую водители не обращают на знаки внимания. А ведь последствия могут быть серьезными. Поведение животных при появлении виде транспортных средств непредсказуемо. Чтобы избежать наезда на или минимизировать последствия ДТП, необходимо просто быть внимательными, особенно ранним утром и в сумерках, снизить скорость при приближении домашних животных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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