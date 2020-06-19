ВТБ совместно с застройщиками Красноярска снижает ставку по ипотеке до 0,5%

19 Июнь 2020 2020-06-19T08:12:01+03:00

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ВТБ запустил новую систему ипотечных дисконтов для застройщиков в Красноярском крае. Для своих партнеров банк увеличил до 6 п.п. и 8 п.п. размер возможной скидки к базовым ставкам по ипотеке. Для клиента, приобретающего квартиру в ипотеку в жилом комплексе такого застройщика, ставка по кредиту снижается до 0,5% годовых на срок, установленный застройщиком.

В Красноярске программа распространяется на 6 жилых комплексов застройщиков – партнеров ВТБ: «Плодово-Ягодный» и «Нанжуль-Солнечный» (УСК Сибиряк), «Взлетная 7» (ООО «Новый город» ГК СМ-Сити), «Абрикос» (ООО ГК «Развитие»), «Лесной массив» (АО Фирма Культбытстрой), а также жилой дом Innovation (ООО Партнер – строй).

Участие в программе предусматривает заключение между ВТБ и компанией- застройщиком договора субсидирования ипотечной ставки. Партнер выбирает размер и срок действия дисконта, который будет доступен для покупателей квартир на его объектах. Матрица банка предусматривает возможность приобретения скидки на 6, 8 или 12 месяцев. Также доступны индивидуальные условия.

Дисконт в 6 п.п. или 8 п.п. применяется к базовым ставкам по ипотечным программам ВТБ, в том числе к ставке 6,5% в рамках «Ипотека с господдержкой 2020».

ВТБ – один из лидеров ипотечного рынка. Доля банка на рынке Красноярского края в апреле 2020 года составила 30,5%*. По итогам 5 месяцев 2020 года ВТБ в Красноярском крае и Хакасии выдал порядка 3,7 тысяч ипотечных кредитов на сумму 7,5 млрд рублей. Объем выданных жилищных кредитов вырос на треть в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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