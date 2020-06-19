19 Июнь 2020 2020-06-19T08:07:35+03:00

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В Красноярске в больницу с коронавирусом попал студент из Сомали. К сожалению, когда границы закрылись из-за пандемии, многие иностранные студенты вынуждены были задержаться при своих университетах в России. Не исключением стал и Красноярск, где в вузах обучается много молодых людей их других стран. Все они стараются придерживаться безопасного режима, но COVID-19 очень контагиозный. Вот парень и не уберегся. Сейчас он находится в инфекционном госпитале Красноярской межрайонной клинической больницы №4 на улице Кутузова. Накануне он поделился своими впечатлениями:

- Я здесь нахожусь уже сутки. Мне комфортно. У меня все хорошо, чувствую себя нормально. Спасибо, что вы о нас заботитесь и не важно, из какой мы страны. Я верю, что у меня все будет хорошо.

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ИСТОЧНИК KP.RU