2020-06-19T08:07:35+03:00
Коронавирус Covid-19

В Красноярске в больницу с коронавирусом попал студент из Сомали

Молодой человек доволен, как проходит его лечение
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске в больницу с коронавирусом попал студент из Сомали. Фото: пресс-служба Красноярской межрайонной клинической больницы №4В Красноярске в больницу с коронавирусом попал студент из Сомали. Фото: пресс-служба Красноярской межрайонной клинической больницы №4
Изменить размер текста:

В Красноярске в больницу с коронавирусом попал студент из Сомали. К сожалению, когда границы закрылись из-за пандемии, многие иностранные студенты вынуждены были задержаться при своих университетах в России. Не исключением стал и Красноярск, где в вузах обучается много молодых людей их других стран. Все они стараются придерживаться безопасного режима, но COVID-19 очень контагиозный. Вот парень и не уберегся. Сейчас он находится в инфекционном госпитале Красноярской межрайонной клинической больницы №4 на улице Кутузова. Накануне он поделился своими впечатлениями:

- Я здесь нахожусь уже сутки. Мне комфортно. У меня все хорошо, чувствую себя нормально. Спасибо, что вы о нас заботитесь и не важно, из какой мы страны. Я верю, что у меня все будет хорошо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Красноярске на карантин вместе с жильцами закрыли общежитие Сибирского государственного университета. Коронавирус подтвердился у шести человек

В Красноярске на карантин вместе с жильцами закрылось общежитие Сибирского государственного университета имени Решетнева, расположенное на улице Индустриальной, 1. Такое решение принял ректор университета Эдхам Акбулатов (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ и Mastercard предлагают оплачивать покупки умным браслетом Mi Smart Band 4 NFC
В Красноярске в больницу с коронавирусом попал студент из Сомали
В Красноярске на выходные отключат холодную воду в двух районах
Фоточас в День города!
Жительница Железногорска хотела приобрести бигля, а потеряла деньги
Под Красноярском на дивногорской трассе грузовик лег на бок
Тонировка обошлась жителю Норильска в 10 суток ареста
В природном парке «Ергаки» установили дома для пернатых хищников
В Красноярске рестораторы обратились к губернатору
В Туве от коронавируса умер чиновник республиканского правительства
Все трем подозреваемым по делу о разрушенной дамбе в Красноярском крае продлили арест
Серийный педофил из Ачинска 23 раза надругался над пятью детьми
В Красноярском крае тонущего мальчика спасли благодаря бдительному рыбаку
Кафе для сусликов откроют на Татышеве
Ревнивец убил счастливого соперника с отчеством Отеллович и выслал жене видео расправы