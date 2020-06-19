19 Июнь 2020 2020-06-19T07:52:36+03:00

В Красноярске на выходные отключат холодную воду в двух районах Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

В Красноярске на выходные отключат холодную воду сразу в двух районах – Свердловском и Кировском. Это произойдет сегодня, в ночь с 19 на 20 июня. И это будет не глобальное отключение, а точечное – коммунальщики собираются заменить аварийные задвижки на магистральных сетях на двух участках, возле домов на Матросова, 7 и Щорса, 1.

Для начала рабочим нужно будет слить из водопроводов всю воду и только после этого приступить к ремонту. Жители домов, подключенных к этим участкам сети, почувствуют минимум неудобства. Тем не менее, в «КрасКоме», а именно он проводит ремонт, советуют запастись холодной водой.

Итак, под отключение подпадают 135 домов и 10 учреждений:

Кировский район

- Новая, 4, 6.

- Щорса, 1, 3, 5, 7, 9;

- Кутузова, 3, 4, 5, 6, 7;

- Мичурина, 30, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 30;

- Щербакова, 32, 34, 36, 38, 40, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53;

Свердловский район:

- Свердловская, 3;

- Кольцевая, 30, 28, 26, 26а, 24, 20, 1Б, 5, 7, 9, 11, 3, 20, 22, 26, 26а, 1, 1а, 3а.

- Матросова, 20, 20а, 20Б, 15, 15/1, 19, 18, 16, 16а, 14, 12, 12а, 12Б, 12в, 8а, 10, 8, 6, а, 10в, 10Б, 10г, 1, 4, 3, 5, 5а, 5Б, 7, 7а, 9, 9а, 9Б, 11, 6а, 1а, 12в, 10д, 2, 2а, 9а/1;

- 60 лет Октября, 105г, 105а, 103, 107, 105, 109, 111а, 109г, 109а, 105ж/1, 97, 101а, 111а/3; 111а/1; 119а; 119; 105д;

- Красраб, 199, 193, 197, 195, 191, 189, 191а, 193а;

- Гладкова, 27, 25а, 25Б, 17, 19, 25, 23, 21, 13, 11, 9, 7, 5, 1, 8, 6, 4д, 2, 2а, 2В, 2г, 4, 4/2;

- Семафорная, 225, 227, 229, 231, 205а, 225а, 233, 235, 237, 235а, 239, 239а, 241, 243, 243а, 245а, 245, 227а, 241а.

ИСТОЧНИК KP.RU