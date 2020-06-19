Фоточас в День города!

19 Июнь 2020 2020-06-19T07:51:30+03:00

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Совсем скоро на деревьях в сквере возле офиса оператора, в самом центре города, распустятся «Городские цветы»: 9 уникальных арт-зонтов с цветами Василия Сурикова, Тои во Ряннеля и Андрея Поздеева, - расписанные современными художниками Красноярска.

Такои сюрприз для красноярцев в честь Дня рождения города приготовили компания Ростелеком и художники при поддержке «Комсомольскои правды».

На следующеи неделе зонты заи мут свое место на деревьях, создав фотозону, которая будет открыта для всех днем и ночью. Но только в День города 19 июня есть возможность подержать чудесные зонтики в руках и сделать фото с ними.

Санитарные правила будут соблюдены.

Встречаемся 19 июня с 16.00 до 17.00 около офиса «Ростелкома» на Карла Маркса, 80.

И помните: у природы нет плохои погоды. Тучки дают прекрасныи мягкии свет, а в руках у вас будет уникальныи зонт.