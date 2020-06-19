Жительница Железногорска хотела приобрести бигля, а потеряла деньги

19 Июнь 2020 2020-06-19T07:32:06+03:00

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Жительница Железногорска хотела приобрести породистого щенка через интернет. И нарвалась на мошенников, которые обманули ее на 16,5 тысяч рублей. История может послужить уроком другим. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в полиции, 31-летняя женщина нашла подходящий вариант в интернете. Это был специзировалнный сайт, популярный среди любителей собак и заводчиков. Ей приглянулся один щенок, позвонила по указанному телефону.

Собеседница предложила общаться через мессенджер. И началось: щенок в другом регионе – доставка только самолетом. Якобы нужны специальная клетка-переноска, оплата доставки, электронный ветеринарный паспорт, прививки. Покупательница все это оплачивала. А чтобы подогреть интерес, ей присылали видео резвого замечательного щенка.

Итого сумма перечисленных средств составила 16,5 тысяч рублей. И вдруг продавец перестала выходить на связь. Покупательница обратилась в полицию и там подтвердили, что она стала жертвой мошенников.

- Чаще всего мошенники предлагают товары и услуги по очень низким ценам, предпочитают общаться через мессенджеры, в качестве подтверждения своей личности могут отправить вам фото человека с паспортом в руках. Даже при получении таких сообщений, не спешите переводить деньги! Как правило, подобные фото (или видео) получены из социальных сетей без согласия человека, который на них изображен. До того, как перевести деньги всегда ищите отзывы о продавце в интернете. Соблюдение этих простых правил поможет вам избежать преступного посягательства, но если вы все-таки стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону «102»,- рассказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU