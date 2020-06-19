2020-06-19T06:57:32+03:00
Происшествия

Под Красноярском на дивногорской трассе грузовик лег на бок

Настолько аккуратно, что никто не пострадал
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Под Красноярском на дивногорской трассе грузовик лег на бок. Фото: ГИБДДПод Красноярском на дивногорской трассе грузовик лег на бок. Фото: ГИБДД
Изменить размер текста:

Под Красноярском на 19-м километре автодороги Р-257 «Енисей» произошло дорожно-транспортное происшествие: грузовой автомобиль «МАН» лег на правый бок. Как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГИБДД города, погибших и пострадавших в этом ДТП нет. Предварительная версия случившегося – водитель грузовика не справился с управлением на крутом подъеме. На месте сейчас работают сотрудники дорожной полиции.

Водителям этот участок дивногорской трассы хорошо знаком: два крутейших поворота (в народе их прозвали «тещин язык»), с одной стороны большой подъем, с другой – резкий спуск. Поэтому учитывать скорость при движении очень важно. Однако случаются и промахи, как в этот раз.

Вот как откомментировали пользователи соцсетей (орфография сохранена):

- Там стабильно раз в неделю кто-нибудь да валяется. Думаю пора перед этим участком для большегрузов отдельное ограничение скорости поставить и огромный баннер предупреждающий об опасности с фоткой завалившейся фуры.

- Часто опракидываются на спуске в районе смотровой! И для особо одаренных там установлен предупреждающий знак «Водитель тормози двигателем».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ и Mastercard предлагают оплачивать покупки умным браслетом Mi Smart Band 4 NFC
В Красноярске в больницу с коронавирусом попал студент из Сомали
В Красноярске на выходные отключат холодную воду в двух районах
Фоточас в День города!
Жительница Железногорска хотела приобрести бигля, а потеряла деньги
Под Красноярском на дивногорской трассе грузовик лег на бок
Тонировка обошлась жителю Норильска в 10 суток ареста
В природном парке «Ергаки» установили дома для пернатых хищников
В Красноярске рестораторы обратились к губернатору
В Туве от коронавируса умер чиновник республиканского правительства
Все трем подозреваемым по делу о разрушенной дамбе в Красноярском крае продлили арест
Серийный педофил из Ачинска 23 раза надругался над пятью детьми
В Красноярском крае тонущего мальчика спасли благодаря бдительному рыбаку
Кафе для сусликов откроют на Татышеве
Ревнивец убил счастливого соперника с отчеством Отеллович и выслал жене видео расправы