Под Красноярском на дивногорской трассе грузовик лег на бок

19 Июнь 2020 2020-06-19T06:57:32+03:00

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Под Красноярском на 19-м километре автодороги Р-257 «Енисей» произошло дорожно-транспортное происшествие: грузовой автомобиль «МАН» лег на правый бок. Как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГИБДД города, погибших и пострадавших в этом ДТП нет. Предварительная версия случившегося – водитель грузовика не справился с управлением на крутом подъеме. На месте сейчас работают сотрудники дорожной полиции.

Водителям этот участок дивногорской трассы хорошо знаком: два крутейших поворота (в народе их прозвали «тещин язык»), с одной стороны большой подъем, с другой – резкий спуск. Поэтому учитывать скорость при движении очень важно. Однако случаются и промахи, как в этот раз.

Вот как откомментировали пользователи соцсетей (орфография сохранена):

- Там стабильно раз в неделю кто-нибудь да валяется. Думаю пора перед этим участком для большегрузов отдельное ограничение скорости поставить и огромный баннер предупреждающий об опасности с фоткой завалившейся фуры.

- Часто опракидываются на спуске в районе смотровой! И для особо одаренных там установлен предупреждающий знак «Водитель тормози двигателем».

ИСТОЧНИК KP.RU